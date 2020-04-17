Путин поручил федеральным органам плотнее работать с регионами

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин поручил федеральным органам власти плотнее работать с регионами в вопросах борьбы с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.
Он заявил об этом на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в субъектах РФ. Путин отметил, что ситуация в ряде регионов вызывает у него беспокойство.
"Прошу правительство, Минздрав РФ, другие федеральные ведомства плотнее работать с регионами", – заявил Путин.
Также глава российского государства подчеркнул, что проблема пандемии коронавируса касается всех регионов страны. Путин отметил, что ситуация в субъектах РФ становится все сложнее, в связи с чем там должны быть готовы ко всем проблемам, которые могут возникнуть.
Он также оценил риски по распространению коронавируса как высокие. Путин отметил, что ни одна больница не должна испытывать недостаток как в кадрах, так и в современном оборудовании. Президент РФ сообщил, что необходимо осуществлять постоянный контроль над этим.
В России в настоящий момент всего зарегистрировали 32 008 человек с подтвержденным заражением COVID-19. Из них 4070 случаев заболевания приходятся на последние сутки. За все время 2590 пациентов выздоровели и были выписаны из больницы, а 273 человека стали жертвами заражения коронавирусом.
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