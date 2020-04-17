Проблема распространения коронавируса касается всех регионов РФ – Путин

16:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Проблема распространения коронавирусной инфекции касается не только Москвы, но и всех российских регионов. Об этом заявил Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах.
"Хочу еще раз подчеркнуть: Москва столкнулась первой, как я сказал, с этой проблемой, но мы видим, что эта проблема уходит в регионы и нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть", – приводит слова президента ТАСС.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал безответственной недооценку опасности, которую несет пандемия коронавируса. Он отметил необходимость соблюдать режим самоизоляции, даже если заражение COVID-19 проходит бессимптомно. Медведев обратил внимание на опасность, которую такой человек несет для своих родственников и друзей.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что благодаря предпринятым мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией Россия может избежать такого пика заболеваемости, который был зафиксирован в других странах. Он отметила, что ежедневный прирост заболевших коронавирусом в стране идет достаточно ровно, подъем количества инфицированных происходит очень плавно.
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