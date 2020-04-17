В Москве задержали за нарушение самоизоляции мужчину в форме полицейского

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Агентство "Москва"

В центре Москвы правоохранители задержали за нарушение режима самоизоляции мужчину в полицейской форме. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимира Васенина.

"В ходе патрулирования территории сотрудники полиции в Хохловском переулке задержали 32-летнего жителя столицы, который осуществил незаконное ношение форменной одежды со знаками различия правоохранительных органов РФ, а именно формы сотрудника полиции МВД России", – сказал Васенин.

По его словам, также установлено, что задержанный находился на расстоянии более 500 метров от своего дома, что является нарушением требований режима повышенной готовности, который действует в городе.

Васенин пояснил, что в отношении нарушения составили административные протоколы.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в столице заработали цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.