В Госдуме поддержали идею в первую очередь нанимать на работу граждан РФ

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник в ходе беседы с Москвой 24 поддержал инициативу обязать работодателей отдавать предпочтение гражданам России при найме. По его мнению, такая практика применяется и в других странах.

"Граждане России должны иметь преимущество. Мне кажется, это справедливо", – заявил Мельник.

Депутат считает, что данное предложение позволит бороться с безработицей в стране. "То, что касается граждан России, необходимо, чтобы они имели приоритет при устройстве на работу, чтобы было меньше безработных в стране. Я думаю, это нормально. Во многих странах такая мера введена", – заявил Мельник.

Ранее стало известно, что в России могут появиться нормы, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам. Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов указал, что тема становится актуальной, так как в условиях кризиса растет безработица.