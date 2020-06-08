Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:17

В Госдуме поддержали идею в первую очередь нанимать на работу граждан РФ

общество эксклюзив

Фото: depositphotos/racorn

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник в ходе беседы с Москвой 24 поддержал инициативу обязать работодателей отдавать предпочтение гражданам России при найме. По его мнению, такая практика применяется и в других странах.

"Граждане России должны иметь преимущество. Мне кажется, это справедливо", – заявил Мельник.

Депутат считает, что данное предложение позволит бороться с безработицей в стране. "То, что касается граждан России, необходимо, чтобы они имели приоритет при устройстве на работу, чтобы было меньше безработных в стране. Я думаю, это нормально. Во многих странах такая мера введена", – заявил Мельник.

Ранее стало известно, что в России могут появиться нормы, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам. Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов указал, что тема становится актуальной, так как в условиях кризиса растет безработица.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать