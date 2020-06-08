Собянин поздравил соцработников Москвы с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил социальных работников и ветеранов социальной защиты столицы с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"В период пандемии коронавирусной инфекции на вас, как и на медиков, легла огромная нагрузка и ответственность. В кратчайшие сроки были переведены в дистанционный формат неотложные социальные услуги: обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, выдача социальных сертификатов", – написал мэр.

Он подчеркнул, что соцработники взяли под свою опеку москвичей в возрасте старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, вынужденных оставаться дома. Собянин добавил, что работники и волонтеры в этот непростой период стали для горожан "главной и порой единственной нитью, связывающей их с внешним миром".

"За каждым из вас – добрые дела по велению души. И лучше любых слов о вашем труде говорят глаза бабушек, дедушек и других подопечных, наполненные светом и благодарностью", – подчеркнул Собянин.

Глава города поблагодарил соцработников за профессиональную работу, чуткость и отзывчивость к людям, а также за бережное отношение, которое задает "высокие стандарты социальной работы в Москве". Собянин пожелал горожанам и их близким крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Ранее Владимир Путин поблагодарил тех, кто помогает людям в трудной ситуации во время пандемии коронавируса. Активную работу осуществляют столичные волонтеры и социальные работники, которые доставляют лекарства и товары первой необходимости.

Профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения отмечается в России ежегодно 8 июня. Этот праздник относится к тем людям, которые оказывают всяческую поддержку населению.

