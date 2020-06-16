Московские врачи вылечили от коронавируса более 126 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные врачи вылечили еще 2 874 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 874 пациента. Общее число выздоровевших достигло 126 114 – это более 60% от всех случаев заболевания", – сказала заммэра.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

В России за сутки подтвердили 8 248 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В 2 950 случаях клинических проявлений не было. В Москве зарегистрировано 1 416 новых пациентов, в Московской области – 694.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией в столице около 39,6% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 34,5%.

Около 11,8% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 6% из них старше 80 лет. Еще 8,1% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Исследования проводят на базе 30 столичных поликлиник. Результаты будут доступны в течение трех дней в электронной медкарте пациента.

