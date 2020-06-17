Еще 2 271 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врачи в Москве вылечили еще 2 271 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 2 271 пациент", – рассказала представитель городских властей.

По словам Раковой, общее число людей, поборовших инфекцию, выросло до 128 385 человек.

Выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00. Процедура доступна для людей в возрасте от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству. Перед забором материала потенциальных доноров осмотрят дополнительно.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что в привычный формат работы были переведены 12 городских поликлиник Москвы, в которых ранее оборудовали амбулаторные КТ-центры. Прием посетителей начали только после полноценной дезинфекции.

