В конце июня в 25 городских поликлиниках начнется капитальный ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В конце июня капитальный ремонт начнется в 25 городских поликлиниках, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Работы проведут в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник. Учреждения расположены в восьми округах города: Юго-Восточном, Северном, Центральном, Южном, Северо-Восточном, Восточном, Западном и Юго-Западном.

"Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно становится более контролируемой, и мы возобновляем работу над ключевыми городскими проектами. В конце июня на капитальный ремонт уйдут 25 зданий поликлиник. Работы пройдут в соответствии с новым московским стандартом поликлиник", – подчеркнула заммэра.

По ее словам, по завершении проекта город получит помещения, оснащенные по самому последнему слову техники, с логичным зонированием и комфортным интерьером. Всего же до конца 2023 года отремонтируют 135 зданий поликлиник, добавила она.

"Поликлиническая помощь – это то, что нужно горожанам не раз и не два в жизни, как некоторые виды особой, сложной медицинской помощи, а постоянно, на регулярной основе. Поэтому, несмотря на то, что коронавирус наложил существенный отпечаток на жизнь в городе, проект по капремонту мы завершим в срок", – заключила Ракова.

По окончании ремонта городские поликлиники изменятся не только с внешней стороны, но и с внутренней. В зданиях обновят коммуникации, инженерные и вентиляционные системы. Там появятся комфортные зоны ожидания с удобной мебелью, буфет, помещения, где сотрудники смогут отдохнуть после приема. Для врачей обустроят кабинеты с эргономичными рабочими местами и современным диагностическим оборудованием.

Информацию, по какому адресу обращаться за медицинской помощью на время ремонта своей поликлиники, схему проезда, а также расписание приема специалистов можно узнать на портале mos.ru, официальном сайте департамента здравоохранения и по телефону справочной службы 8 (495) 531-69-98.

Кроме того, специалисты на стойках информации поликлиник всегда готовы помочь и ответить на все интересующие вопросы.

Новый московский стандарт поликлиник разработали в 2019 году. Его реализация сделает медицинскую помощь более качественной и доступной. В рамках нового стандарта в поликлиниках установят современное высокотехнологичное оборудование для диагностики и профилактики заболеваний.

В 2020 году специалисты проведут капитальный ремонт 50 поликлиник. За три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. Новый московский стандарт поликлиник позволит сделать поликлиники комфортнее для пациентов и для врачей.

После ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху. Кабинеты для приема пациентов оборудуют эргономичной мебелью. Также в новых поликлиниках появятся комнаты для отдыха персонала.

Кроме того, в каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах также оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать также специалисты пяти узких направлений.

