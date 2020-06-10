Капитальный ремонт еще в 25 поликлиниках начнется до конца июня

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В конце июня в 25 зданиях поликлиник города начнется капитальный ремонт. Специалисты проведут работы в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Ракова напомнила, что проект по капитальному ремонту 135 зданий городских поликлиник запустили в феврале текущего года, однако работы пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
"Но благодаря своевременно принятому комплексу мер и их оперативной корректировке городу удалось сдержать распространение коронавирусной инфекции. И сейчас, когда Москва постепенно возвращается к привычному режиму жизни, капитальный ремонт в рамках реализации нового стандарта поликлиник снова вступает в активную фазу", – приводятся в материале слова вице-мэра.
По ее словам, на сегодняшний день работы проводят в 12 зданиях.
"В конце июня еще в 25 зданиях начнутся ремонтные работы. Всего до конца 2023 года планируется отремонтировать 135 зданий", – добавила она.
Как отмечается, на время ремонта медпомощь остается доступной для горожан. Прием пациентов проводится в другом здании, поэтому при записи онлайн следует обратить внимание на адрес поликлиники, который будет указан на талоне.
Осенью 2019 года стало известно, что в Москве за три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. После ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху.
В каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать специалисты пяти узких направлений.
Сергей Собянин ранее заявил, что сроки строительства и капремонта больниц и поликлиник можно будет сократить примерно в полтора раза. Он подчеркнул, что при огромных масштабах задач нацпроектов это очень важно.
"Мосгорсправка": эволюция поликлиник
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