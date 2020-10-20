Эксперты рассказали о шансах заразиться COVID-19 в самолете

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Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта рассказали о вероятности заражения коронавирусом на борту самолета, сообщает Express.
Они отметили, что вероятность такого исхода довольно мала. Эксперты привели в пример статистику авиакомпаний за 2020 год. Согласно ей, один случай коронавируса приходится на 27 миллионов авиапассажиров.
Такую редкую заболеваемость COVID-19 эксперты связывают с особенностями расположения посадочных мест. Большую часть полета пассажиры сидят лицом вперед, поэтому соприкосновение с воздухом соседей происходит достаточно редко. Высокие спинки кресел также являются препятствием для передачи инфекции, заявили эксперты.
Они также отметили, что воздух в салоне изменяется каждые две-три минуты. Кроме того, они обратили внимание на направление воздушных потоков в салоне самолета, которые всегда идут от потолка к полу. Эксперты также указали, что в современных самолетах существуют высокоэффективные воздушные фильтры, которые используются в медицинских учреждениях.
В то же время представители Международной ассоциации воздушного транспорта призвали соблюдать правила санитарной безопасности. Они отметили важность ношения масок, ограничений на передвижения по самолету, тщательной дезинфекции общественных пространств и увеличения количества бесконтактных процессов и процедур самообслуживания.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 15 специальных собак породы шалайка проходят подготовку для обнаружения заболевших коронавирусом в аэропортах. Она отмечала, что эти животные могут распознавать потенциального носителя инфекции и их приучают с помощью различных биоматериалов.
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