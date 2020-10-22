Путин заявил, что в РФ нет необходимости возвращаться к режиму нерабочих дней

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что в России нет необходимости возвращаться к режиму нерабочих дней из-за коронавирусной инфекции. Об этом президент заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Глава государства подчеркнул, что вводить какие-либо другие дополнительные ограничения, которые действовали в стране весной, также не собираются.
"Сейчас у нас резервы созданы, резервы коечного фонда, лекарства появились, протоколы лечения появились, медики наши уже понимают и знают, что и как нужно делать. Уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами", – сказал Путин.
Президент также добавил, что пандемия коронавирусной инфекции напомнила о хрупкости человеческой жизни. По его словам, она показала не только России, но и всему миру, что в таких ситуациях нужно действовать сообща.
Накануне Путин также заявлял, что в России не планируется вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавируса. По его словам, возросшая смертность по COVID-19 во многом объясняется тем, что врачи начали более тщательно фиксировать конкретные причины смерти людей.
Путин отметил важность слаженных действий во время пандемии COVID-19
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