Путин заявил, что в РФ нет необходимости возвращаться к режиму нерабочих дней

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что в России нет необходимости возвращаться к режиму нерабочих дней из-за коронавирусной инфекции. Об этом президент заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства подчеркнул, что вводить какие-либо другие дополнительные ограничения, которые действовали в стране весной, также не собираются.

"Сейчас у нас резервы созданы, резервы коечного фонда, лекарства появились, протоколы лечения появились, медики наши уже понимают и знают, что и как нужно делать. Уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами", – сказал Путин.

Президент также добавил, что пандемия коронавирусной инфекции напомнила о хрупкости человеческой жизни. По его словам, она показала не только России, но и всему миру, что в таких ситуациях нужно действовать сообща.

Накануне Путин также заявлял, что в России не планируется вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавируса. По его словам, возросшая смертность по COVID-19 во многом объясняется тем, что врачи начали более тщательно фиксировать конкретные причины смерти людей.

