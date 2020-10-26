В Кремле прокомментировали рост числа случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране является достаточной тяжелой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Действительно, фон достаточно тяжелый сейчас, основная сила эпидемиологического удара, что называется, пришлась на регионы, волна ушла на восток от Москвы. Это требует чрезвычайно энергичных усилий и от федерального правительства, и от правительства регионов, что и делается", – сказал Песков.

На прошлой неделе Владимир Путин призвал субъекты РФ аккуратно вводить ограничения из-за коронавируса, опираясь на ситуацию на конкретной территории. Глава государства при этом отметил, что пока в регионах стараются не прибегать к жестким мерам.

Российский лидер напомнил, что федеральные, региональные и муниципальные власти должны постоянно держать на контроле данные вопросы. Кроме того, наготове должны быть механизмы реагирования на риски в экономике, добавил Путин.

Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что темпы выявляемости коронавируса в Москве за последнюю неделю снизились в 10 раз. По его словам, в пять раз уменьшилась и динамика загрузки коечного фонда. Градоначальник отметил, что все предпринятые властями меры приносят результат.

За последние сутки в России подтвердили 17 347 случаев коронавируса в 85 регионах. В Москве выявили 5 224 новых случая COVID-19. Всего в стране диагностировано 1 531 224 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции.

