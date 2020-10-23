Путин призвал регионы принимать меры по COVID-19 исходя из ситуации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам призвал субъекты РФ аккуратно вводить ограничения из-за коронавируса, опираясь на ситуацию на конкретной территории. Глава государства отметил, что пока в регионах стараются не прибегать к жестким мерам.
"Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень аккуратно, исходя из реалий, которые складываются в той или иной территории. Прежде всего, нужно помнить о безопасности людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики", – пояснил президент.
Российский лидер напомнил, что федеральные, региональные и муниципальные власти должны постоянно держать на контроле данные вопросы. Кроме того, наготове должны быть механизмы реагирования на риски в экономике, добавил Путин.
Ранее президент заявил, что глобальной экономике потребуется время для восстановления после влияния пандемии коронавируса. При этом Путин подчеркнул, что пока сложно полностью оценить масштаб социально-экономического шока.
Также глава государства отметил, что основные вопросы сейчас – это увеличение доходов граждан, а также повышение уровня занятости населения.
Путин заявил, что пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни
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