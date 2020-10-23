Путин заявил, что экономика еще не перешла к устойчивому подъему

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что экономика в целом еще не перешла к устойчивому и долгосрочному подъему. Об этом президент сообщил в ходе совещания с членами кабмина по экономическим вопросам.
"Действительно, по ряду позиций мы видим восстановление. Например, динамика обрабатывающей промышленности в августе–сентябре находилась вблизи уровней прошлого года. Похожая картина в части грузооборота на железной дороге, при этом по внутренним перевозкам отмечается и небольшой рост. Вместе с тем видим, что экономика в целом еще не перешла к устойчивому, долгосрочному подъему", – заявил Путин.
Ранее президент заявил, что глобальной экономике потребуется время для восстановления после влияния пандемии коронавируса. При этом Путин подчеркнул, что пока сложно полностью оценить масштаб социально-экономического шока.
Главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун, в свою очередь, отметила, что, по ее прогнозам, пандемия коронавируса будет стоить мировой экономике семь триллионов долларов к концу 2021 года. Эксперт добавила, что если некоторые страны прекратят бюджетную поддержку, то это еще больше усугубит ситуацию.
Путин заявил, что пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: