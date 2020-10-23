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Политика

15:05

Путин заявил, что экономика еще не перешла к устойчивому подъему

власть политика экономика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что экономика в целом еще не перешла к устойчивому и долгосрочному подъему. Об этом президент сообщил в ходе совещания с членами кабмина по экономическим вопросам.

"Действительно, по ряду позиций мы видим восстановление. Например, динамика обрабатывающей промышленности в августе–сентябре находилась вблизи уровней прошлого года. Похожая картина в части грузооборота на железной дороге, при этом по внутренним перевозкам отмечается и небольшой рост. Вместе с тем видим, что экономика в целом еще не перешла к устойчивому, долгосрочному подъему", – заявил Путин.

Ранее президент заявил, что глобальной экономике потребуется время для восстановления после влияния пандемии коронавируса. При этом Путин подчеркнул, что пока сложно полностью оценить масштаб социально-экономического шока.

Главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун, в свою очередь, отметила, что, по ее прогнозам, пандемия коронавируса будет стоить мировой экономике семь триллионов долларов к концу 2021 года. Эксперт добавила, что если некоторые страны прекратят бюджетную поддержку, то это еще больше усугубит ситуацию.

Путин заявил, что пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни

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