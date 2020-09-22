Путин рассказал о шоке глобальной экономики из-за COVID-19

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Президент России Владимир Путин заявил, что глобальной экономике потребуется долго восстанавливаться после влияния пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго, причем далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры", – заявил глава государства на выступлении, которое транслируется на заседании Генассамблеии ООН.

Владимир Путин отметил, что пока сложно полностью оценить масштаб социально-экономического шока, вызванного пандемией COVID-19.

По словам российского лидера, для процесса восстановления глобальной экономики потребуются новые нестандартные решения. При этом Путин отметил в данном контектсе роль ООН и других межгосударственных объединений.

Ранее сообщалось, что работой российской делегации на очередном заседании Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций будет руководить непосредственно сам президент РФ. Такое решение объяснялось тем, что начавшаяся сессия юбилейная.

