Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя

Фото: kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству проработать финансирование проекта водоснабжения в Севастополе. Об этом сообщает "Газета.ру".
Глава государства провел рабочую встречу с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.
"Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее", – обратился к нему президент.
Власти Крыма уже планируют строительство нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами. По предварительным оценкам, стоимость проекта может достичь 3,8 миллиарда рублей.
В январе 2020 года Владимир Путин раскритиковал региональные власти Крыма за отсутствие внимания к вопросам водоснабжения и водоотведения в регионе. Президент посетовал, что экологическими проблемами в субъекте федерации "вообще никто никогда не занимался".
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