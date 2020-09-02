Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству проработать финансирование проекта водоснабжения в Севастополе. Об этом сообщает "Газета.ру".

Глава государства провел рабочую встречу с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

"Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее", – обратился к нему президент.

Власти Крыма уже планируют строительство нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами. По предварительным оценкам, стоимость проекта может достичь 3,8 миллиарда рублей.

В январе 2020 года Владимир Путин раскритиковал региональные власти Крыма за отсутствие внимания к вопросам водоснабжения и водоотведения в регионе. Президент посетовал, что экологическими проблемами в субъекте федерации "вообще никто никогда не занимался".

