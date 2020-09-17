Видеовыступление Путина на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября

Фото: kremlin.ru

Видеовыступление Владимира Путина на Генассамблее ООН должно состояться в первый день мероприятия – 22 сентября, сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 22 по 29 сентября.

Она отметила, что работа будет выстраиваться преимущественно в дистанционном формате, а российскую делегацию возглавит Владимир Путин. Такое решение связано с тем, что сессия будет юбилейной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле готовятся к записи выступления Владимира Путина для Генеральной Ассамблеи ООН. Он добавил, что окончание соответствующих работ запланировано примерно на 20 сентября.

Выступление Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН будет седьмым по счету. В связи с ограничениями дебаты проведут в формате записанных видеовыступлений. В то же время в ООН отмечают, что лидерам не запрещается лично приехать в штаб-квартиру организации.