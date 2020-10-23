Путин рассказал о ключевых задачах правительства в период пандемии

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Владимир Путин рассказал о ключевых задачах, которые стоят перед правительством в период пандемии, сообщает РИА Новости.

Президент России заявил, что основные вопросы сейчас – это увеличение доходов граждан, а также повышение уровня занятости населения.

Во время совещания по экономическим вопросам с членами кабмина Путин также сообщил, что в России наблюдается восстановление потребительского спроса.

Ранее Путин заявил, что в России нет необходимости возвращаться к режиму нерабочих дней из-за коронавирусной инфекции. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ отметил, что вводить дополнительные меры, которые применялись весной, также не планируется.