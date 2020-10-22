Путин рассказал, что редко видится со своими детьми

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Владимир Путин сообщил, что скучает по своим детям.

Глава государства 22 октября принял участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай". Общаясь с участниками, Владимир Путин сказал, что не скучает по периоду холодной войны.

Ведущий мероприятия, директор по научной работе клуба "Валдай" Федор Лукьянов узнал, скучает ли российский лидер по чему-нибудь. "По детям. Редко вижу их", – ответил Владимир Путин.

Также глава государства заявил, что пандемия напомнила о хрупкости человеческой жизни.

Еще президент РФ считает, что сила государства заключается в доверии граждан.