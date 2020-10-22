Путин считает, что сила государства заключается в доверии граждан

Фото: скриншот трансляции youtube.com/Москва 24

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что сила государства заключается в доверии граждан.

"Сила не в тотальном контроле или жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности, даже не в мощи вооруженной силы и оборонного потенциала. Сила государства прежде всего заключается в доверии к нему со стороны граждан", – отметил российский лидер.

Накануне во время встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ отметил важность обеспечения занятости и доходов граждан в условиях пандемии. Глава государства считает, что нужно защитить благополучие семей и их уверенность в будущем.