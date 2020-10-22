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Политика

20:37

Путин рассказал, что не читал ни одной книги о себе

власть политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин сказал, что никогда не думает о своей роли в истории. По словам главы государства, он также не читал никаких книг о себе.

22 октября Владимир Путин участвовал в заседании дискуссионного клуба "Валдай". У российского лидера спросили, как он видит свою роль в истории.

"Я откровенно вам скажу: я никогда не думаю такими категориями, о которых вы сейчас сказали", – ответил президент РФ.

Как объяснил Владимир Путин, о подобных темах должны думать заинтересованные люди. "Я просто работаю, изо дня в день решая текущие задачи и обращая свой взор в будущее, с тем чтобы эти текущие задачи не мешали достижению стратегических целей", – подчеркивает глава государства.

Путин также высказался о государствах с завозными демократиями. "Это просто оболочка, фикция, как правило. Фикция, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета", – отметил он.

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