Путин высказался о государствах с завозными демократиями

Фото: скриншот трансляции youtube.com/Москва 24

Владимир Путин назвал вассалами руководителей стран с завозными моделями демократии. Об этом президент заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы видим, как функционируют такие завозные модели демократии. Это просто оболочка, фикция, как правило. Фикция, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуются подобные схемы, реально ничего не спрашивают, а руководители соответствующие – это не более чем вассалы. А за вассала, как известно, все решает господин", – отметил Путин.

Во время заседания президент также заявил, что Россия сейчас объективно оценивает свои возможности и потенциал. Путин подчеркнул, что Российская Федерация не планирует "затухать".

По словам президента, сила российского государства заключается не в тотальном контроле или жесткости правоохранительных органов, а в первую очередь в доверии к нему со стороны граждан страны.

