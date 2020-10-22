Путин пошутил о простуде на похоронах недоброжелателей РФ

Фото: скриншот трансляции youtube.com/Москва 24

Российская Федерация не планирует "затухать". Об этом президент России Владимир Путин сообщил во время заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства подчеркивает, что Россия сейчас объективно оценивает свои возможности и потенциал. "Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно – как бы не простудиться на ваших похоронах", – обращает внимание Владимир Путин.

Российский лидер также рассказал о влиянии пандемии на все сферы жизни.

"Вообще, конечно, мы понимаем, что эпидемия, видим это, что эпидемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь", – заявил Владимир Путин.