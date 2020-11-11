Ученые центра "Вектор" обнаружили более 15 соединений для создания лекарств от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты государственного научного центра "Вектор" обнаружили более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там отметили, что специалистами была проведена оценка противовирусных свойств более 500 кандидатных терапевтических средств. Работы проводились в несколько этапов и включали в себя изучение свойств на клетках и на лабораторных животных.

Сообщается, что все обнаруженные соединения оказались перспективными для создания лечебных препаратов против COVID-19.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что с 15 ноября могут начаться пострегистрационные исследования вакцины "Вектора" от коронавируса. По ее словам, сейчас ведется работа по введению данной вакцины в гражданский оборот.

До этого сообщалось, что центр "Вектор" нашел новое средство для борьбы с COVID-19 – водный экстракт березового гриба чаги показал высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2.