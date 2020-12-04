Врачи прогнозируют новую вспышку COVID-19 после празднования Нового года

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Врачи прогнозируют, что после новогодних каникул будет новая вспышка коронавирусной инфекции, сообщает News.ru.

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский пояснил, что, отмечая Новый год и Рождество, люди начнут чаще собираться в компании, тем самым становясь источником заражения друг для друга.

Он считает, что заболеваемость увеличится в середине и конце января. При этом Аграновский подчеркнул, что всплеск будет не такой значительный, как осенью.

"Во-первых, действуют ограничения в регионах. Во-вторых, люди сами начали соображать, что нужно беречь себя и не подвергать риску заражения", – объяснил он.

По мнению профессора, серьезный рост заболеваемости минувшей осенью случился из-за всеобщего падения иммунитета, чему послужило сезонное снижение температуры воздуха и дефицит солнца. Сейчас же люди научились функционировать в этих условиях, подчеркнул он.

В свою очередь, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что всплеск заболеваемости не зависит от того, будут введены ограничения или нет.

Он добавил, что заражения друг друга будут происходить неизбежно, так как люди в любом случае будут контактировать в ресторане, на природе или в гостях. Тимаков считает, что опасаться инфицирования стоит только взрослым, а детей лучше не лишать традиционных новогодних елок.

Участковый врач-терапевт Альбина Стрельченко добавила, что после празднования Нового года произойдет вспышка не только коронавируса, но и гриппа, ОРВИ, ХОБЛ и аллергии.

"Люди на десять дней разойдутся, кто-то уедет в другой регион к родственникам. Потом все вернутся, и каждый со своей инфекцией придет в рабочий коллектив. Начнется распространение заболеваний, многие уйдут на больничный", – заявила она.

Врач рекомендует соблюдать меры предосторожности и не подвергать себя риску заражения. В частности, избегать мест скопления людей, пользоваться маской и перчатками.

Стрельченко также напомнила, что злоупотребление алкоголем и гиподинамия существенно снижают иммунитет.

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