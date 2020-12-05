Врачи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день

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Врачи рассказали, что в день можно съедать 4 мандарина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных агентством специалистов.
По словам диетолога Екатерины Бурляевой, мандарины не очень калорийны: их могут есть люди, которые следят за своим весом. Также эксперт подчеркнула, что в цитрусовых много витаминов и полезных веществ – всего около 15 наименований.
Бурляева отметила, что мандарины нужно есть с прожилками: это клетчатка, которая помогает в усвоении простых углеводов. По словам врача, особенно это актуально для пациентов с диагнозом сахарный диабет.
Также диетолог рассказала, кому следует отказаться от цитрусовых. Их не стоит есть людям, у которых обострены заболевания ЖКТ, аллергикам. Однако масла, вызывающие реакцию, содержатся непосредственно в кожице фрукта, поэтому иногда аллергику можно предложить очищенный фрукт.
"В целом мандарины можно употреблять в течение всего дня, но только не на голодный желудок, следует помнить, что все должно быть в умеренном количестве", – заключила Бурляева.
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