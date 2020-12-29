Ученые рассказали о геомагнитном фоне в праздничные дни

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Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Физического института РАН рассказали, что новогодние праздники пройдут при спокойном Солнце, сообщает "Мир 24".
"Новогодние праздники и новогодние каникулы пройдут при спокойном Солнце и в комфортной геомагнитной обстановке. В настоящее время ни на стороне, обращенной к Земле, ни на обратной стороне Солнца нет источников быстрого солнечного ветра", – сообщили ученые.
Они уточнили, что уровень рентгеновского излучения находится на одном из самых низкий уровней за весь год. По их словам, спокойное состояние Солнца характерно для начальной фазы солнечного цикла. Специалисты пояснили, что после небольшой вспышки на Солнце в начале декабря наступает продолжительная депрессия.
"То, что такой период затишья пришелся на конец декабря и январь (а по предварительному прогнозу, спокойным будет весь первый месяц предстоящего года), наверное, может только порадовать", – пояснили ученые.
Они добавили, что в целом год будет относительно спокойным с умеренным ростом солнечной активности. По их прогнозам, за год может произойти от 10 до 20 слабых магнитных бурь, при этом от одной до двух будут заметны. Специалисты подчеркнули, что абсолютная мощность лучей будет небольшой со слабым влиянием на Землю.
В ноябре специалисты РАН сообщили о мощнейшей за три года вспышке на Солнце. Она произошла 29 ноября около 16:00. Ей был присвоен балл М4.4. Ранее такие мощные вспышки были зарегистрированы на Солнце в 2017 году.
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