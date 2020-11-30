Ученые рассказали о мощнейшей вспышке на Солнце

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Специалисты из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщили о мощнейшей за за три года вспышке на Солнце, которая произошла в воскресенье. По словам специалистов, это случилось на отвернутом от Земли полушарии звезды, поэтому сложно в полной мере оценить силу явления, сообщается на сайте лаборатории.

"Вспышка случилась 29 ноября около 16 часов по московскому времени. Ей был присвоен балл М4.4. Это четвертый балл по пятибалльной системе вспышек. Ранее такие мощные вспышки были зарегистрированы на Солнце в 2017 году", – говорится в сообщении.

Из-за того, что вспышка произошла на обратной стороне Солнца, ученые не исключают, что на самом деле она может относиться к высшему классу X. Также известно, что через неделю данная область звезды повернется к Земле, но пока ученые не могут гарантировать, что активность в этой зоне Солнца к тому времени пройдет.

Ранее ученые международной коллаборации "Борексино" доказали существование еще одного источника энергии Солнца. С помощью эксперимента они установили на звезде термоядерные реакции CNO-цикла.