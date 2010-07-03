Астрономы рассказали, откуда лучше наблюдать сближение Юпитера и Сатурна в Москве

В конце декабря можно будет наблюдать сближение Юпитера и Сатурна на минимальное расстояние, прогнозируют астрономы. Такое событие, по словам ученых, происходит примерно раз в 20 лет. Разбираемся, откуда лучше всего смотреть за небесными телами в Москве и неопасно ли такое сближение планет для Земли.



Бок о бок

Астрономы из Университета Райса (США) сообщили, что 21 декабря после захода солнца Юпитер и Сатурн подойдут к друг другу на минимальное расстояние. Так близко, по словам одного из исследователей Патрика Хартигана, планеты не приближались со Средних веков.





Патрик Хартиган ученый Вам придется вернуться к самому рассвету 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое расположение этих объектов, видимых в ночном небе.

Уточняется, что за явлением наблюдать получится при ясной погоде из любой точки планеты. Тем не менее лучшие места достанутся тем, кто будет находиться вблизи экватора.

Еще одно необычное космическое событие ожидается 29 ноября. В NASA предупредили, что в этот день в 08:00 по московскому времени к Земле на минимальное расстояние подойдет крупный астероид 153201 (2000 WO107). По подсчетам ученых, размер космического тела составляет от 370 до 820 метров. Вместе с тем эксперты успокаивают, что астероид не представляет опасности для Земли.

13 ноября астрономы зафиксировали рекордно близкий пролет астероида под кодовым названием 2020 VT4 рядом с Землей. Он проходил над южной частью Тихого океана в районе острова Питкэрн на расстоянии 345 километров от планеты.



Яркое зрелище

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева объяснила, что сближение Юпитера и Сатурна не окажет никакого влияния на Землю, а вот полюбоваться явлением стоит.

"Это просто взаимное расположение планет, которое повторяется периодически, какое-то чаще, какое-то реже. Очень интересное явление, за которым можно наблюдать", – объяснила специалист в беседе с Москвой 24.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Красивое зрелище, потому что две довольно яркие планеты находятся рядом друг с другом, планеты-гиганты, более желтый Сатурн и посветлее немного Юпитер. Их можно наблюдать на юго-западе невысоко над горизонтом. Никуда уезжать не надо, самое главное, чтобы была ясная, безоблачная погода.

Вместе с тем, по словам Рублевой, Юпитер и Сатурн уже сейчас находятся довольно близко друг к другу, а между ними – Нептун, но его невооруженным глазом не рассмотреть.

В свою очередь, старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров напомнил, что лучше всего такое явление наблюдать в экваториальных странах.

"Но и у нас тоже можно, если открыт горизонт... Если невооруженным глазом несколько ясных вечеров наблюдать, то можно увидеть, как вечер за вечером на небе сближаются эти планеты и в районе 21 декабря, это уже зависит от вашего зрения и погоды, практически будут сливаться в одно светило", – сказал специалист.

А воспользовавшись телескопом, можно заметить, что планеты просто очень близко друг к другу расположены, добавил Гончаров.

Вместе с тем, по словам эксперта, полноценно насладиться явлением жителям мегаполисов может помешать городская застройка, поскольку планеты находятся довольно низко над горизонтом. Чтобы увидеть сближение Юпитера и Сатурна, Гончаров порекомендовал подняться на холм или на высотное здание, где открыта южная часть горизонта.