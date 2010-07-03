Эксперт оценил опасность для Земли астероида размером с Останкинскую телебашню

К Земле 29 ноября приблизится крупный астероид, предупреждают ученые. Его диаметр сопоставим с размером Останкинской телебашни. Разбираемся, представляет ли опасность это внушительных размеров космическое тело для нашей планеты.



На огромной скорости

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Крупное небесное тело заметили в Центре исследования околоземных объектов NASA. Это подразделение как раз наблюдает за астероидами, которые могут быть потенциально опасны для Земли.

Космическому объекту ученые присвоили название 153201 (2000 WO107). Его диаметр составляет 510 метров – почти столько же, насколько в высоту вытянулась столичная Останкинская башня. Ее высота составляет 540 метров.

Астроном, аспирант кафедры небесной механики Санкт-Петербургского госуниверситета Мария Боруха сообщила, что астероид не представляет опасности для Земли, так как пройдет слишком далеко.

"Он классифицируется как "потенциально опасный объект" просто потому, что так называют все астероиды, у которых орбита близка с орбитой Земли. То есть когда ближайшие точки орбит находятся на расстоянии меньше чем 19,5 радиуса орбиты Луны", – отметила астроном.





Мария Боруха астроном, аспирант кафедры небесной механики Санкт-Петербургского госуниверситета Если траектория внезапно, например из-за столкновения с другим телом, и радикально не изменится, никакой опасности для Земли он не представляет. В данном случае можно пошутить, что даже Луна представляет большую опасность для Земли, чем этот астероид. Она гораздо больше и ближе находится.

Астероид, по данным ученых, должен пролететь на расстоянии 4,3 миллиона километров со скоростью более 25 километров в секунду. Потенциально опасным считается объект, который проходит на расстоянии менее 384 тысяч километров, сказала Боруха.

Ранее зарубежные исследователи нашли на орбите Марса фрагмент Луны. Чтобы сделать выводы о том, как он там оказался, ученым потребуются более мощные спектрографы.



Так бояться не стоит?

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Ученый-астрофизик Сергей Попов в разговоре с Москвой 24 заявил, что вероятность столкновения астероида 153201 с Землей практически нулевая.

"Есть семейство астероидов, орбиты которых лежат относительно недалеко от орбиты Земли. Известно некоторое количество таких крупных объектов, они достаточно хорошо отслеживаются. Существуют списки потенциально опасных астероидов, и на сегодняшний день ни один из них, включая данный объект, не имеет потенциальной опасности выше нулевого уровня", – подчеркнул эксперт.





Сергей Попов ученый-астрофизик Этот астероид известен с 2000 года, его орбита достаточно хорошо понятна. Его текущее сближение с Землей совсем далекое. Гораздо более тесное сближение просчитывается в 2140 году, но все равно это примерно на том же расстоянии, как Луна от Земли.

Подтверждает безопасность астероида диаметром с Останкинскую башню и старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

"Почти 5 миллионов километров от Земли – это очень далеко. Столкновением данный объект не угрожает", – подчеркнул он в беседе с Москвой 24.





Сергей Нароенков старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Раз в несколько дней к Земле приближаются тела меньшего размера, но на более близкие расстояния, никакой опасности это не представляет. О данном объекте нет смысла беспокоиться.

Астроном подчеркнул, что астероид диаметром 510 метров к крупным не относится. Глобальную катастрофу при столкновении способен вызвать объект диаметром более километра.

"Астероид диаметром 510 метров может вызвать локальную катастрофу. Но столкновения не будет, поэтому нет смысла беспокоиться", – отметил эксперт.

Нароенков добавил, что увидеть движение астероида без специального оборудования 29 ноября не получится. Разглядеть его можно только с помощью телескопа.

