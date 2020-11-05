Астероид размером с Останкинскую телебашню приблизится к Земле в конце ноября

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Крупный астероид может приблизиться к Земле 29 ноября. По размеру данный астрономический объект будет схож с Останкинской телебашней, сообщает газета "Известия".

Информация о приближающемся к планете объекте была предоставлена Центром исследования околоземных объектов агентства NASA. Стало известно, что диаметр астероида, который назван 153201 (2000 WO107), составляет 510 метров.

При этом высота Останкинской башни в столице – 540 метров. Так, данный астероид пролетит мимо Земли на расстоянии 4,3 миллиона километров со скоростью 25,07 километра в секунду.

Аспирант кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета, астроном Мария Боруха уточнила, что этот астероид не опасен. "Если траектория внезапно, например из-за столкновения с другим телом, и радикально не изменится, никакой опасности для Земли он не представляет", – говорит она. По словам астронома, можно пошутить, что Луна более опасна для Земли, так как находится ближе.

Ранее ученые обнаружили на орбите Марса фрагмент Луны. К настоящему моменту ученые выявили более 7,5 тысячи таких объектов, большинство из которых находятся на орбите Юпитера.