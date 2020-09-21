Впервые обнаружено полярное сияние вокруг кометы

Фото: nasa.gov/ESA / Rosetta / NAVCAM

Уникальное ультрафиолетовое свечение вокруг кометы 67P/Чурюмова-Герасименко выявил спектрограф межпланетной станции "Розетта". По мнению ученых, данное явление имеет такую же природу, как у земных полярных сияний, сообщает журнал Nature Astronomy.

Уточняется, что полярное сияние на Земле появляется, когда магнитное поле нашей планеты направляет к полюсам заряженные солнечные частицы. Там они сталкиваются с атомами и молекулами в атмосфере Земли, создавая разноцветные мерцающие завесы в небе полярных широт. Полярные сияния известны у многих звезд, планет и более мелких тел, в том числе тех, которые не имеют собственного магнитного поля, как и комета Чурюмова-Герасименко.

Заряженные частицы солнечного ветра, которые взаимодействуют с газом, окружающим ядро ​​кометы, и создают сияние вокруг нее, считают ученые.

"Сначала предположили, что ультрафиолетовое излучение кометы 67P является дневным свечением. Но когда обнаружили, что ультрафиолетовое излучение – это полярное сияние, были поражены. Оно вызвано не фотонами, а электронами в солнечном ветре, которые расщепляют воду и другие молекулы в коме и ускоряются в среде, окружающей комету", – сообщил доктор Джоэл Паркер.

Ученые продолжают анализировать данные "Розетты", завершившей свою миссию в 2016 году, и надеются на новые открытия.

Ранее заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта заявил, что оксид железа (он же ржавчина) мог появиться на Луне как результат сразу нескольких процессов.

По словам эксперта, на поверхность спутника Земли могли попасть железные метеориты. Кроме того, необычное явление объясняется воздействием на частицы железа солнечного водорода и земного кислорода из верхних слоев атмосферы.