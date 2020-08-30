"Роскосмос" зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей в августе

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Астероиды из группы "Аполлонов" в августе 80 раз сближались с Землей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

"Астероиды из группы "Аполлонов" достаточно часто приближаются к Земле. Так, в августе 2020 года было зафиксировано почти 80 сближений, самое близкое из которых составило менее восьми тысяч километров", – отметили пресс-службе.

Там же рассказали, что один из таких астероидов 2011 ES4 размерами с высотный дом пролетит недалеко от Земли 1 сентября. Собеседник агентства заверил, что угрозы астероид для планеты не представляет.

"Вероятность столкновения астероида 2011 ES4 была рассчитана еще в 2011 году и была признана несущественной", – пояснили в госкорпорации.

Спутник Земли расположен в 384 тысячах километров. Астероид подойдет на расстояние в 120 тысяч километров. Скорость его полета составляет 8,16 километра в секунду.

В начале августа астероид 2009 PQ диаметром от 84 до 190 метров прошел от Земли на безопасном расстоянии. Специалисты сравнили небесное тело по своим размерам с футбольным полем. По оценкам ученых, подобные астероиды пролетают мимо Земли каждые две недели или месяц.

В следующий раз астероид приблизится к Земле только в 2137 году. Космический объект относится к группе Аполлонов. Профессор физико-технологического института Уральского федерального университета рассказал, что таких астероидов открыто порядка 15 тысяч, за ними наблюдают специалисты.

