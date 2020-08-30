Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября

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Потенциально опасный астероид 2011 ES4 размерами от 22 до 49 метров 1 сентября пройдет близ Земли.
Как сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NAS), он пролетит на расстоянии в три раза меньшем, чем до Луны.
Спутник Земли расположен в 384 тысячах километров. Согласно данным космического агентства, астероид подойдет на расстояние в 120 тысяч километров.
Ориентировочно, около Земли он окажется в 19.12 по московскому времени. Скорость его полета составляет 8,16 километра в секунду.
ES4 был открыт 2 марта 2011 года. Он относится к группе "Аполлонов", трассы полета которых пересекают орбиту Земли.
Российский астроном-любитель Геннадий Борисов, открывший в прошлом году первую межзвездную комету, ранее обнаружил новую туманность в созвездии Цифея.
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