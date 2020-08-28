Астролог рассказала, кому нужно остерегаться ретроградного Марса

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Астролог Василиса Володина рассказала, что через две недели начнется ретроградный Марс, сообщает "Экспресс газета".

Она отметила, что он продлится до середины ноября. В астрологии это считается важным событием, которое повлияет на многих людей.

Володина подчеркнула, что период ретроградного Марса отличается тем, что любые действия человека могут уводить в сторону от желаемого результата.

"Неприятно, но многим придется признать, что пора менять тактику действий. Не цели, а методы их достижения и средства. Подумать не о том, куда идешь, а каким способом хочешь туда попасть", – сообщила Володина.

Однако ретроградный Марс угрожает лишь определенным категориям лиц, что зависит от даты рождения. Помимо этого, Володина призвала к соблюдению осторожности и сохранения спокойствия. Также она порекомендовала не принимать важные решения, не взвесив все за и против.

Фото: instagram.com/vasilisa.volodina/

Ранее астропсихолог Инга Лозанчич рассказала, что нельзя делать при ретроградном Меркурии. В частности, она предостерегла от того, чтобы начинать что-то новое, а также от заполнения любых документов или оформления лицензий.