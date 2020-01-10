Астролог рассказал, как лунное затмение влияет на жизнь

Первое в 2020 году лунное затмение наступит в пятницу
В ночь на 11 января жители России смогут увидеть первое в этом году полутеневое затмение Луны, продолжительность которого составит 4 часа 4 минуты. Наблюдать за явлением можно с 20:08 до 00:12 по московскому времени.
Отмечается, что в пятницу в 22:10 наступит момент, когда Луна почти полностью погрузится в земную полутень.
По мнению астрологов, явление сильно влияет на все сферы жизни. В истории оно предшествовало смерти Леонида Брежнева, распаду Советского Союза и даже Первой мировой войне.
Астролог Павел Глоба напомнил, что одному космическому событию предшествует другое – соединение Сатурна с Плутоном. Такая комбинация явлений окутывает планету мрачной энергетикой.
"Последний раз такое явление наблюдалось в ноябре 1982 года, за два дня до смерти Брежнева и перед началом распада Советского Союза. А за два таких цикла это 1914 год – Первая мировая война", – рассказал Глоба телеканалу Москва 24.
Астролог составил приблизительный гороскоп, согласно которому 10 и 11 января в группе риска окажутся огненные знаки. Им лучше не реагировать на провокации, сдерживать гнев и быть предельно внимательными за рулем. Воздушным стоит поберечь здоровье, а вот собирать слухи и сплетничать самим не стоит. Тем, чья стихия вода, противопоказано сильно рисковать. Согласно гороскопу, затмение, вероятно, принесет удачу только земным знакам.
Член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Сергеев уверяет, что лунное затмение не может влиять на что-либо, как и почти все наблюдаемые на небе явления, а астрологи строят свой бизнес, свою модель самопрезентации.
В 2020 году Луна будет заходить в полутень планеты четыре раза. При этом 10 января произойдет самое глубокое из теневых затмений – оно составит 0,92 лунного диаметра.
Астрономическое явление можно увидеть в Евразии, Африке, Австралии, Северной и Южной Америке, а также в Арктике.
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