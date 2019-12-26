Ретроградные Марс, Венера и Меркурий принесут сложности россиянам в 2020 году

Фото: depositphotos/magann
Россиян ожидают сложности в наступающем году, вызванные ретроградным движением Марса, Венеры и Меркурия, сообщила астролог и психолог Лилия Любимова.
"Следующий 2020 год по восточному календарю будет годом Белой Металлической Крысы. Предстоящий год будет активнее, чем 2019 год. Помимо ретроградного Меркурия, который бывает три-четыре раза в год, будут ретроградные Венера и Марс – вот эти три планеты, двигаясь ретроградно, создают фон, который очень сильно на нас влияет", – сказала Любимова Агентству "Москва".
По ее словам, ретроградная Венера будет летом, а осенью – ретроградный Марс.
Любимова пояснила, что летом 2020 года не стоит делать дорогих покупок, а также вступать в брак.
А в период ретроградного Марса лучше отказаться от операций, также период неблагоприятен для спортсменов, бизнесменов и механиков.
"Будет очень напряженный год, потому что планеты будут очень активными", – сказала Любимова.
При этом она добавила, что для Дев, Тельцов, Рыб и Скорпионов 2020 год будет удачнее, чем для других знаков зодиака. А сложным год будет для Раков, Овнов и Весов.
Ранее сообщалось, как понравиться Белой Металлической Крысе. Астролог Вера Хубелашвили рассказала, какой стиль подойдет каждому из знаков зодиака в 2020 году.
По ее словам, в наступающем году огненные знаки обязательно должны носить украшения с позолоченными элементами и избавиться от "тривиальной скромности" – это принесет финансовый успех.
Земным знакам лучше одеваться со скромностью, простотой и элегантностью. В украшениях лучше отдавать предпочтение золоту, чем серебру.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: