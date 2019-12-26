Ретроградные Марс, Венера и Меркурий принесут сложности россиянам в 2020 году

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Россиян ожидают сложности в наступающем году, вызванные ретроградным движением Марса, Венеры и Меркурия, сообщила астролог и психолог Лилия Любимова.



"Следующий 2020 год по восточному календарю будет годом Белой Металлической Крысы. Предстоящий год будет активнее, чем 2019 год. Помимо ретроградного Меркурия, который бывает три-четыре раза в год, будут ретроградные Венера и Марс – вот эти три планеты, двигаясь ретроградно, создают фон, который очень сильно на нас влияет", – сказала Любимова Агентству "Москва".

По ее словам, ретроградная Венера будет летом, а осенью – ретроградный Марс.

Любимова пояснила, что летом 2020 года не стоит делать дорогих покупок, а также вступать в брак.

А в период ретроградного Марса лучше отказаться от операций, также период неблагоприятен для спортсменов, бизнесменов и механиков.

"Будет очень напряженный год, потому что планеты будут очень активными", – сказала Любимова.

При этом она добавила, что для Дев, Тельцов, Рыб и Скорпионов 2020 год будет удачнее, чем для других знаков зодиака. А сложным год будет для Раков, Овнов и Весов.

Ранее сообщалось, как понравиться Белой Металлической Крысе. Астролог Вера Хубелашвили рассказала, какой стиль подойдет каждому из знаков зодиака в 2020 году.

По ее словам, в наступающем году огненные знаки обязательно должны носить украшения с позолоченными элементами и избавиться от "тривиальной скромности" – это принесет финансовый успех.

Земным знакам лучше одеваться со скромностью, простотой и элегантностью. В украшениях лучше отдавать предпочтение золоту, чем серебру.

