Стилист Слава Зайцев рассказал, как одеться на корпоратив

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В своем наряде на новогодний корпоратив лучше быть сдержанным и соблюдать субординацию. Об этом Москве 24 рассказал художник-модельер Вячеслав Зайцев.
"Образ на корпоратив должен быть уместным. Мне кажется, не имеет смысла очень уж выпендриваться. Потому что там должно быть общение не сугубо интимное, а нормальное, человеческое общение", – сказал модельер.
Он добавил, что блеск в нарядах допустим, если это платье или блуза с некими блестящими элементами. Лучше всего блеска добавляют хорошо подобранные аксессуары. Но при этом модельер посоветовал не надевать на такое торжество с коллегами бриллианты, чтобы не сильно выделяться.
"К выбору украшений нужно подойти творчески, их можно компоновать. Например, собрать в единое два-три украшения. Тогда это все оценят", – посоветовал Зайцев.
Нарядное платье на корпоратив будет хорошо смотреться с жакетом, считает модельер. А что касается мужского образа, он не должен быть слишком официальным и "сухим". "Можно позволить себе цветные или креативные пиджаки. Можно добавить мужских украшений", – говорит он.
По словам эксперта по стилю, в качестве мужских украшений очень хорошо подходят нашейные и нагрудные платки разных цветов, принтов и конфигураций. Образ становится наряднее.
Что касается актуальных цветов, которые подходят для вечерних выходов с коллегами, то одним из самых красивых Вячеслав Зайцев считает цикламеновый. Также празднично и необычно будут смотреться сочетания ярких оттенков с черным. Например, желтый с черным.
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