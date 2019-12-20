Стилист Слава Зайцев рассказал, как одеться на корпоратив

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В своем наряде на новогодний корпоратив лучше быть сдержанным и соблюдать субординацию. Об этом Москве 24 рассказал художник-модельер Вячеслав Зайцев.

"Образ на корпоратив должен быть уместным. Мне кажется, не имеет смысла очень уж выпендриваться. Потому что там должно быть общение не сугубо интимное, а нормальное, человеческое общение", – сказал модельер.

Он добавил, что блеск в нарядах допустим, если это платье или блуза с некими блестящими элементами. Лучше всего блеска добавляют хорошо подобранные аксессуары. Но при этом модельер посоветовал не надевать на такое торжество с коллегами бриллианты, чтобы не сильно выделяться.

"К выбору украшений нужно подойти творчески, их можно компоновать. Например, собрать в единое два-три украшения. Тогда это все оценят", – посоветовал Зайцев.



Нарядное платье на корпоратив будет хорошо смотреться с жакетом, считает модельер. А что касается мужского образа, он не должен быть слишком официальным и "сухим". "Можно позволить себе цветные или креативные пиджаки. Можно добавить мужских украшений", – говорит он.

По словам эксперта по стилю, в качестве мужских украшений очень хорошо подходят нашейные и нагрудные платки разных цветов, принтов и конфигураций. Образ становится наряднее.

Что касается актуальных цветов, которые подходят для вечерних выходов с коллегами, то одним из самых красивых Вячеслав Зайцев считает цикламеновый. Также празднично и необычно будут смотреться сочетания ярких оттенков с черным. Например, желтый с черным.