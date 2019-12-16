Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:35

Астролог рассказал, как понравиться Белой Крысе

общество

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Астролог Вера Хубелашвили в интервью радио Sputnik рассказала о том, какой стиль подойдет каждому из знаков зодиака в 2020 году, который пройдет под знаком Металлической Крысы.

По ее словам, в наступающем году огненные знаки обязательно должны носить украшения с позолоченными элементами и избавиться от "тривиальной скромности" – это принесет финансовый успех.

Земным знакам лучше одеваться со скромностью, простотой и элегантностью. В украшениях лучше отдавать предпочтение золоту, чем серебру.

Воздушные знаки должны выделять себя интересными, нестандартными аксессуарами. Это могут быть ручные поделки, украшение для волос, ремни или повязки. Астролог посоветовала выбирать блестящую одежду.

Для знаков водной стихии предпочтительны обтягивающие элементы и материалы. Из обуви подойдет каблук, который будет подчеркивать "сексапильность". При этом украшения должны быть изысканными и отличаться своим внешним видом.

Ранее эксперт по этикету Элеонора Басманова призвала не дарить живых крыс на предстоящий Новый год. Эксперт отметила, что считает бессмысленным дарить символ года, поскольку взрослому человеку он "не принесет радости".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика