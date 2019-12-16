Астролог рассказал, как понравиться Белой Крысе

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Астролог Вера Хубелашвили в интервью радио Sputnik рассказала о том, какой стиль подойдет каждому из знаков зодиака в 2020 году, который пройдет под знаком Металлической Крысы.

По ее словам, в наступающем году огненные знаки обязательно должны носить украшения с позолоченными элементами и избавиться от "тривиальной скромности" – это принесет финансовый успех.

Земным знакам лучше одеваться со скромностью, простотой и элегантностью. В украшениях лучше отдавать предпочтение золоту, чем серебру.

Воздушные знаки должны выделять себя интересными, нестандартными аксессуарами. Это могут быть ручные поделки, украшение для волос, ремни или повязки. Астролог посоветовала выбирать блестящую одежду.

Для знаков водной стихии предпочтительны обтягивающие элементы и материалы. Из обуви подойдет каблук, который будет подчеркивать "сексапильность". При этом украшения должны быть изысканными и отличаться своим внешним видом.

Ранее эксперт по этикету Элеонора Басманова призвала не дарить живых крыс на предстоящий Новый год. Эксперт отметила, что считает бессмысленным дарить символ года, поскольку взрослому человеку он "не принесет радости".

