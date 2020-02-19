Астропсихолог рассказала, что нельзя делать в период ретроградного Меркурия

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Астропсихолог Инга Лозанчич в беседе с Москвой 24 рассказала, как ретроградный Меркурий может влиять на человека. По ее словам, это неблагоприятный для любых начинаний период, который продлится с 17 февраля по 10 марта.

"Не стоит начинать ничего нового – это будет блин комом. Например, когда что-то покупаешь, сначала может показаться, что это тебе нужно. Но пройдет время, и ты обнаружишь какие-то недостатки, разочаруешься в приобретении. Придется сдать товар обратно", – пояснила она.

Лозанчич также не советует заполнять любые документы или оформлять лицензии, поскольку в процессе могут быть допущены ошибки. Например, неправильно указаны личные данные, из-за чего придется все переделывать с самого начала. Кроме того, новые знакомства могут в перспективе сойти на нет, предупреждает астропсихолог.





Инга Лозанчич астропсихолог Если на ретрограде ты что-то делаешь, то не закладываешь стойкую энергию, придется все менять. Результат не будет удовлетворять тебя или окружающих.

"Отношения, которые начинаются на ретроградный Меркурий, обычно не имеют продолжения. А вот отношения из прошлого, даже из далекого, которое еще не завершено, не расставлены все точки над "i", сейчас как раз время к ним вернуться", – советует она.



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По словам астропсихолога, то же самое касается и незавершенных дел. В период ретроградного Меркурия следует вернуться к ним и доделать. Также Лозанчич отмечает, что в это время хорошо заниматься медитациями, поскольку они помогут сосредоточиться.





Инга Лозанчич астропсихолог Это время, чтобы вернуться к забытым, брошенным, незавершенным по каким-то причинам делам.

"Меркурий сейчас находится в знаке Рыбы. Он и так плывучий и медитативный. Хорошо фантазировать, писать сказки, заниматься живописью и музыкой, снимать кино, фотографировать. Все, что требует рациональности, обдумывания, – это сложно для Меркурия. А он еще и ретроградный – это рассеянность, забывчивость. Человек может неправильно подбирать слова, забывать о встречах, путать время", – заключила она.

Ранее астрологи предупредили россиян о том, что в 2020 году их могут ожидать сложности из-за ретроградного движения Марса, Венеры и Меркурия. Отмечается, что период ретроградной Венеры выпадет на лето, а Марса – на осень. При этом в текущем году с особенными сложностями могут столкнуться Раки, Овны и Весы, а наиболее удачливыми знаками окажутся Девы, Тельцы, Рыбы и Скорпионы.

Астрологи также дали советы, какой стиль подойдет каждому из знаков зодиака в 2020 году. Например, огненным знакам рекомендуют носить украшения с позолоченными элементами. А земным – придерживаться простоты и элегантности, одеваться скромно.

Нестандартные аксессуары подойдут воздушным знакам. В частности, это могут быть интересные ремни, повязки или украшения для волос. Также уместна блестящая одежда. Что же касается знаков водной стихии, то им лучше отдать предпочтение облегающим элементам и материалам, а также обуви на каблуках.



Ефимова Мария