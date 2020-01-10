Астролог назвала знаки зодиака – "хамелеоны"

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Астролог Лесли Хейл рассказала о знаках зодиака, которые очень изменчивы и называются "хамелеонами". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Она отметила, что все знаки делятся на три группы. Каждая из них представляет определенное время года: начало, середина и смена сезона. Самыми "гибкими" или "хамелеонами" принято считать Деву, Стрельца, Рыб и Близнецов, поскольку они приходятся на смену времен года.

Близнецы легко приспосабливаются к новым условиям и принимают перемены. Девы рождаются в период, когда лето сменяет осень. Люди этого знака сфокусированы и преданы любимым делам. Стрельцы предпочитают быть лидерами во всем и любят приключения. Рыбы очень эмоциональны и ранимы, однако имеют хорошую интуицию.

"Эти знаки могут вести себя сегодня одним образом, а завтра совсем иначе. Поэтому им нужно сосредоточиться на собственной жизни, прежде чем пытаться помогать остальным", – объяснила Хейл.

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