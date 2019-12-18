Астролог рассказала, что будет влиять на личную жизнь в 2020 году

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Астролог Василиса Володина рассказала, когда лучше в новом году строить отношения. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Володина в социальных сетях поделилась информацией о том, как планетарные тренды 2020 года повлияют на личную жизнь граждан.

"Венера будет проходить по сильным для себя знакам. То есть помогать отношениям: с 14 января по 7 февраля, с 5 марта по 3 апреля, с 28 октября по 21 ноября. Именно эти моменты времени прекрасно подходят для гармонизации существующего любовного союза и для новых знакомств, если вы еще одиноки", – сообщила астролог.

Помимо этого, она предостерегла влюбленных о днях, в которые необходимо проявлять наибольшую заботу друг к другу, поскольку эти сроки будут крайне нелегкими для любви. В частности, о бережном отношении ко второй половинке необходимо будет вспомнить с 8 февраля до 4 марта, с 3 по 27 октября, с 22 ноября по 15 декабря.

Также Володина не рекомендовала в эти периоды заключать браки и заводить новые знакомства, поскольку это время несет в себе множество проблем.

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