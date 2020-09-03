Российский ученый объяснил появление ржавчины на Луне

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта заявил, что оксид железа (он же ржавчина) мог появиться на Луне как результат сразу нескольких процессов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, на поверхность спутника Земли могли попасть железные метеориты. Кроме того, необычное явление объясняется воздействием на частицы железа солнечного водорода и земного кислорода из верхних слоев атмосферы.
"Нанофазы железа в лунном реголите образуются в результате метеоритного удара, плавления и термовосстановления под воздействием ударной волны. Мы в институте провели такой эксперимент, получили и доказали это", – рассказал Слюта.
Вода и кислород, необходимые для окисления железа, могли попасть на Луну за счет падения комет, которые могут содержать до 15% льда, а также в результате взаимодействия солнечного водорода и кислорода, приносимого метеоритами. Жидкость постепенно накапливается, и именно она могла стать причиной образования ржавчины.
Ранее американские исследователи опубликовали в журнале Science Advances статью о том, что индийскому космическому зонду "Чандраян-1" удалось обнаружить на Луне оксид железа в составе минерала гематита.
В конце августа госкорпорация "Роскосмос" рассказала, что астероиды из группы "Аполлонов" за последний месяц лета сближались с Землей 80 раз. Самое близкое расстояние оказалось ближе восьми тысяч километров к планете.
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