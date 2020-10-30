Метеорный поток Леониды смогут наблюдать москвичи в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Метеорный поток Леониды смогут наблюдать жители столицы в ноябре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
Специалисты рассказали, что пика метеорный поток Леониды достигнет в ночь с 16 на 17 ноября. Для наблюдения за падающими метеорами должна быть максимально безоблачная погода. Как сообщается, в ночь пика ожидается до 15–20 метеоров. Особенностью Леониды являются их яркость и скорость: метеоры могут разгоняться до 71 километра в секунду.
В планетарии добавили, что 30 ноября жители восточных регионов страны смогут также увидеть четвертое за год полутеневое затмение Луны. При этом, как сообщается, москвичи это явление не смогут увидеть из-за того, что Луна будет находиться во время затмения под горизонтом.
Ранее москвичи могли наблюдать за метеоритным потоком Ориониды, который был в ночь с 21 на 22 октября. В этом году горожан ждали благоприятные условия для созерцания космического явления. Поток Орионид можно было увидеть с полуночи и до самого рассвета.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: