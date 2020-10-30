Метеорный поток Леониды смогут наблюдать москвичи в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеорный поток Леониды смогут наблюдать жители столицы в ноябре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Специалисты рассказали, что пика метеорный поток Леониды достигнет в ночь с 16 на 17 ноября. Для наблюдения за падающими метеорами должна быть максимально безоблачная погода. Как сообщается, в ночь пика ожидается до 15–20 метеоров. Особенностью Леониды являются их яркость и скорость: метеоры могут разгоняться до 71 километра в секунду.

В планетарии добавили, что 30 ноября жители восточных регионов страны смогут также увидеть четвертое за год полутеневое затмение Луны. При этом, как сообщается, москвичи это явление не смогут увидеть из-за того, что Луна будет находиться во время затмения под горизонтом.

Ранее москвичи могли наблюдать за метеоритным потоком Ориониды, который был в ночь с 21 на 22 октября. В этом году горожан ждали благоприятные условия для созерцания космического явления. Поток Орионид можно было увидеть с полуночи и до самого рассвета.

