Полюбоваться Орионидами москвичи смогут в ночь на 22 октября

Фото: NASA

Жители Москвы смогут наблюдать пик метеоритного потока Ориониды в ночь с 21 на 22 октября. Об этом сообщил Московский планетарий.

В пресс-службе рассказали, что в этом году горожан ждут благоприятные условия для созерцания космического явления.

Поток Орионид можно будет увидеть при хорошей погоде с полуночи и до самого рассвета, его можно будет наблюдать над юго-восточным горизонтом.

"По прогнозам Международной метеорной организации, в ночь максимума активности ожидается 20 и более метеоров в час", – подчеркнули в Московском планетарии.

В ночь на 9 октября жители Москвы могли наблюдать звездопад Дракониды. А специалисты рассказали, откуда лучше всего наблюдать за звездопадами. Любителям астрономических шоу эксперты советовали уехать подальше от города.