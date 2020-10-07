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Звездопад Дракониды смогут наблюдать москвичи в ночь на 9 октября. Об этом сообщает Агенство "Москва".
Максимально активным поток метеоритов станет 8 октября в 15:30, ожидаемая интенсивность – 10-20 метеоритов в час. Однако убывающая Луна помешает наблюдениям своим светом. В пресс-службе Московского планетария подсказывают, что лучше всего любоваться Драконидами вечером 8 октября – сразу после того, как стемнеет, и до полуночи.
"В октябре радиант Драконид находится рядом с известным астеризмом Голова Дракона высоко над северо-западным горизонтом всю ночь, а к восходу склоняется к северному горизонту. Голова Дракона представляет собой неправильный ковш из четырех звезд. При условии ясной погоды в вечерние часы 8–10 октября можно заметить "падающие звезды" – метеоры Драконид, разлетающиеся по небу во все стороны от области, где находится "голова" небесного Дракона", – сообщили в планетарии.
Ранее специалисты рассказали, откуда лучше всего наблюдать за звездопадами. Любителям астрономических шоу эксперты посоветовали уехать подальше от города.
Самый яркий "звездный ливень" ожидается в ночь на четверг
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