NASA сообщило о приближении к Земле опасного астероида

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В NASA заявили, что в ближайшее время мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид. Небесное тело приблизится к планете 29 ноября, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным NASA, астероид 153201 (2000 WO107) находится на расстоянии более 4 миллионов километров от Земли. Его размер составляет от 370 до 820 метров. Специалисты считают небесное тело опасным из-за пересечения им орбиты нашей планеты. Спектральный анализ показал, что в астероиде содержатся никель, железо и кобальт.

Ранее ученые-астрономы зафиксировали рекордно близкий пролет астероида рядом с Землей. Небесное тело под кодовым названием 2020 VT4 13 ноября оказалось над южной частью Тихого океана в районе острова Питкэрн. Астероид диаметром пять-десять метров оказался ниже орбиты Международной космической станции.