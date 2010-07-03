Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

17:00

Главная / Истории /

Астрономы рассказали, откуда лучше всего наблюдать за Меркурием в Москве

Охота на Меркурий. Где и когда лучше всего разглядывать планету
наука город

При благоприятных погодных условиях в период с 10 по 14 ноября москвичи смогут увидеть в небе Меркурий, который обычно скрывается от телескопов. Рассказываем, в какое время лучше всего можно разглядеть планету и почему не стоит пропускать это событие.

В поисках Меркурия

Фото: depositphotos/milangucci

Жители столицы смогут увидеть Меркурий после 6 утра в период с 10 по 14 ноября, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"10–14 ноября Меркурий появляется над восточным горизонтом после 6:00 вслед за яркой Венерой (она восходит около 5:00) и располагается левее (восточнее). Прекрасно виден около 7:00 в безоблачную погоду над юго-восточным горизонтом (если быть более точным, то 10–12 градусов над горизонтом)", – рассказали в Московском планетарии.

Чтобы отыскать Меркурий, нужно встать до восхода Солнца, увидеть на востоке яркую Венеру, мысленно провести линию от нее к восходящему Солнцу, на этой линии у горизонта (если нет облаков) найдете Меркурий.
пресс-служба Московского планетария

Вместе с тем в планетарии подчеркнули, что лучшим промежутком для наблюдения за планетой станет период с 12 по 14 ноября.

Почти парад?

Фото: depositphotos/Shad.off

В черте города наблюдать Меркурий будет затруднительно. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

"Действительно, в это время Меркурий будет виден над горизонтом в Москве, но сам город не способствует наблюдению такого объекта, поскольку он все-таки низко над горизонтом находится и близлежащая застройка будет мешать", – объяснил эксперт.

Максимум он будет подниматься, например, 14 ноября до 10 градусов над горизонтом, в районе 7:23 или 7:30 его можно будет наблюдать. Если выезжать куда-то на природу, где поле и открыт горизонт, тогда да, можно наблюдать. Он будет виден невооруженным глазом, он будет виден чуть ниже Венеры.
Сергей Нароенков
старший научный сотрудник Института астрономии РАН

Несмотря на то что планету будет и так хорошо видно, специалист порекомендовал использовать бинокль.

В свою очередь, старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров объяснил, что за Меркурием лучше всего наблюдать в экваториальных районах Земли, в наших же широтах условия, среди которых и погода, не всегда позволяют это сделать.

"Нужно ясное небо, нужно знать точный момент, потому что длительность наблюдения небольшая. То есть, допустим, в течение пяти минут на ясном небе на самом высоком здании в городе можно будет наблюдать Меркурий. Это проблема подъема на высоту, проблема ясного неба, проблема короткого времени", – сказал собеседник Москвы 24.

Кроме того, по словам Гончарова, сейчас можно наблюдать своеобразный парад планет, но с учетом того, что одни появляются на утреннем, а другие на вечернем небе. Без каких-либо приспособлений, помимо Меркурия, в ясную погоду можно увидеть еще четыре небесных тела.

"Вечером на Востоке виден Марс, ярче любой звезды, вечером в южной части неба у самого горизонта видны Юпитер и рядом чуть более тусклый Сатурн, утром на востоке – Венера", – объяснил собеседник Москвы 24.

Такое явление последний раз было осенью 2018 года, а до этого оно наблюдалось в 2002 году, подытожил Гончаров.

Читайте также

Соболева Илона

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать