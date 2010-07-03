Астрономы рассказали, откуда лучше всего наблюдать за Меркурием в Москве

При благоприятных погодных условиях в период с 10 по 14 ноября москвичи смогут увидеть в небе Меркурий, который обычно скрывается от телескопов. Рассказываем, в какое время лучше всего можно разглядеть планету и почему не стоит пропускать это событие.



В поисках Меркурия

Жители столицы смогут увидеть Меркурий после 6 утра в период с 10 по 14 ноября, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"10–14 ноября Меркурий появляется над восточным горизонтом после 6:00 вслед за яркой Венерой (она восходит около 5:00) и располагается левее (восточнее). Прекрасно виден около 7:00 в безоблачную погоду над юго-восточным горизонтом (если быть более точным, то 10–12 градусов над горизонтом)", – рассказали в Московском планетарии.





пресс-служба Московского планетария Чтобы отыскать Меркурий, нужно встать до восхода Солнца, увидеть на востоке яркую Венеру, мысленно провести линию от нее к восходящему Солнцу, на этой линии у горизонта (если нет облаков) найдете Меркурий.

Вместе с тем в планетарии подчеркнули, что лучшим промежутком для наблюдения за планетой станет период с 12 по 14 ноября.



Почти парад?

В черте города наблюдать Меркурий будет затруднительно. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

"Действительно, в это время Меркурий будет виден над горизонтом в Москве, но сам город не способствует наблюдению такого объекта, поскольку он все-таки низко над горизонтом находится и близлежащая застройка будет мешать", – объяснил эксперт.





Сергей Нароенков старший научный сотрудник Института астрономии РАН Максимум он будет подниматься, например, 14 ноября до 10 градусов над горизонтом, в районе 7:23 или 7:30 его можно будет наблюдать. Если выезжать куда-то на природу, где поле и открыт горизонт, тогда да, можно наблюдать. Он будет виден невооруженным глазом, он будет виден чуть ниже Венеры.

Несмотря на то что планету будет и так хорошо видно, специалист порекомендовал использовать бинокль.

В свою очередь, старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров объяснил, что за Меркурием лучше всего наблюдать в экваториальных районах Земли, в наших же широтах условия, среди которых и погода, не всегда позволяют это сделать.

"Нужно ясное небо, нужно знать точный момент, потому что длительность наблюдения небольшая. То есть, допустим, в течение пяти минут на ясном небе на самом высоком здании в городе можно будет наблюдать Меркурий. Это проблема подъема на высоту, проблема ясного неба, проблема короткого времени", – сказал собеседник Москвы 24.

Кроме того, по словам Гончарова, сейчас можно наблюдать своеобразный парад планет, но с учетом того, что одни появляются на утреннем, а другие на вечернем небе. Без каких-либо приспособлений, помимо Меркурия, в ясную погоду можно увидеть еще четыре небесных тела.

"Вечером на Востоке виден Марс, ярче любой звезды, вечером в южной части неба у самого горизонта видны Юпитер и рядом чуть более тусклый Сатурн, утром на востоке – Венера", – объяснил собеседник Москвы 24.

Такое явление последний раз было осенью 2018 года, а до этого оно наблюдалось в 2002 году, подытожил Гончаров.

