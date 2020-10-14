Астропсихолог рассказала, что лучше не делать в период ретроградного Меркурия

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Астропсихолог Инга Лозанчич в беседе с Москвой 24 рассказала, как ретроградный Меркурий может повлиять на поведение человека. По ее словам, этот период продлится с 14 октября по 3 ноября, когда планета будет находится в созвездиях Скорпиона и Весов.

"Такое впечатление, что все немного притормаживают, у людей повышается рассеянность, невнимательность. Поэтому не рекомендуется делать какие-то важные акции, приступать к новым проектам, подписывать договоры, выступать инвестором в каком-то деле, затевать ремонт", – пояснила она.





Инга Лозанчич астропсихолог На основе опыта работы с клиентами проследила закономерность, что автомобили, купленные в этот период, являются постоянным источником беспокойства и, соответственно, расходов своих владельцев. А мой личный опыт приобретения каких-то вещей во время ретроградного Меркурия свидетельствует о том, что без дополнительных доделок и усовершенствований вещи не находят себе применения.

Астропсихолог пояснила, что в этот период лучше заканчивать какие-то давно забытые дела, которые по той или иной причине человек бросил. Она добавила, что в начале Меркурий будет находиться в созвездии Скорпиона, который является одним из самых сильных знаков зодиака.

"Меркурий в этом знаке мощный, его мощь подобна рентгену, она пронзает и видит всю суть. Даже самые поверхностные люди в этот период начинают задумываться о том, для чего они совершают те или иные поступки", – заключила Лозанчич.

Ранее астролог Василиса Володина рассказала, что в период ретроградного Марса (этот период продлится до 14 ноября) любые действия человека могут уводить в сторону от желаемого результата. Однако планета "угрожает" лишь определенным категориям лиц, что зависит от даты рождения.

Помимо этого, специалист призвала к соблюдению осторожности и сохранения спокойствия, а также не рекомендовала принимать важные решения, не взвесив все за и против.