Ученые нашли новый источник энергии в звездах

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Ученые международной коллаборации "Борексино" доказали существование еще одного источника энергии Солнца. С помощью эксперимента они установили на звезде термоядерные реакции CNO-цикла, сообщает газета "Известия".

Как объясняют специалисты, этот процесс провоцирует появление солнечных нейтрино – эти частицы и были зафиксированы в момент исследования.

Непосредственный источник энергии звезд – это термоядерный синтез. По словам руководителя отделения физики нейтрино НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Скорохватова, процесс может происходить за счет протон-протонной цепочки слияния ядер водорода, а также реакций CNO-цикла.

Для выявления солнечных нейтрино специалистам потребовался детектор "Борексино", который на протяжении длительного времени очищали от фоновых данных для достижения чистоты измерений.

В сентябре 2020 года американский математик Майер Хуми из Вустерского политехнического института подтвердил гипотезу астронома Пьера-Симона Лапласа. Последний предполагал, что планеты образуются благодаря конденсации облаков газа и пыли вокруг новых звезд.

